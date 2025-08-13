Marina defende estudos amplos na Foz do Amazonas e cita risco de "Serra Pelada do petróleo"

Marina defende a realização de uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), um estudo que abrange toda a região de possível exploração a ser tocado pelos ministérios do Meio Ambiente e das Minas e Energia, que mede os impactos socioambientais.

"Existe um leilão que já estabeleceu 19 blocos de petróleo", disse Marina Silva, em uma entrevista à CNN Brasil.

"Desde o início do governo eu tenho dito para o ministro de Minas e Energia, (Alexandre Silveira) que o ideal era ter começado a fazer a avaliação para a área sedimentar de uma bacia que não é conhecida, exatamente para que a gente evite que a gente tenha, entre aspas, é uma metáfora que eu estou dizendo, uma espécie de Serra Pelada do petróleo numa região tão sensível como essa."

Serra Pelada, localidade no sudeste do Pará, ficou conhecida por ser foco de uma corrida desenfreada de garimpeiros de ouro, na década de 1980.

As declarações de Marina ocorrem justamente quando a Petrobras obteve avanços em seu processo de licenciamento para realizar um poço exploratório na região, após ter tido uma negativa em 2023 e ter proposto e implementado melhorias em seu projeto.

A Foz do Amazonas é tida pela indústria de petróleo como de alto potencial para descobertas de petróleo. Mas as petroleiras enfrentam resistência para avançar na região de segmentos da sociedade, diante de enormes desafios socioambientais.