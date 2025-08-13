Petróleo atinge mínima de 2 meses, com dados baixistas de EUA e IEA

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 0,7%, a US$65,63 por barril. Durante a sessão, caiu para US$65,01 por barril, o menor valor desde 6 de junho.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram 0,8%, a US$62,65 por barril. O contrato caiu para US$61,94 por barril, o menor valor desde 2 de junho.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 3 milhões de barris, para 426,7 milhões de barris, informou a Administração de Informações sobre Energia nesta quarta-feira. Os analistas, em uma pesquisa da Reuters, esperavam um aumento de 275.000 barris.

As importações líquidas de petróleo dos EUA aumentaram na semana passada em 699.000 barris por dia, disse a AIE.

"Essas exportações de petróleo permanecem abaixo do que estávamos acostumados, caindo devido à pressão tarifária", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York, acrescentando que a continuidade das exportações mais baixas pode pesar sobre os preços.

Nesta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia (IEA) elevou sua previsão de crescimento da oferta de petróleo este ano, mas reduziu sua previsão de demanda.