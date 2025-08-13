Porto Seguro revê previsões para 2025

(Reuters) - A Porto Seguro anunciou nesta quarta-feira que a unidade PortoBank deverá registrar crescimento de receita total de 20% a 28% ante expectativa de alta de 14% a 22% esperados anteriormente.

O grupo segurador alterou também a projeção para 2025 da Porto Bank no crédito, prevendo agora uma perda entre R$2 e R$2,3 bilhões ante os R$1,9 bi a R$2,3 bilhões de perdas da previsão anterior.

O índice de eficiência esperado pelo Porto Bank em 2025 passou agora para 32% a 34% ante a previsão anterior de 32,5% a 35%.