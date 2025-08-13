Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent não está em conformidade com acordo de ética

Bessent, uma figura importante na condução da agenda econômica do presidente Donald Trump, desde tarifas até cortes de impostos e desregulamentação, assinou um acordo de ética em janeiro, comprometendo-se a alienar seu fundo de hedge Key Square Group e outros ativos para evitar conflitos de interesse. Era requerido que ele cumprisse determinados prazos até 28 de abril.

O OGE disse que Bessent emendou seu acordo de ética em 2 de maio e 5 de junho, mas outras emendas eram necessárias.

Um porta-voz do Tesouro dos EUA não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto.

Mas em uma carta posterior a Crapo, nesta quarta-feira, Christopher disse que os funcionários do Tesouro responsáveis pela ética disseram ao OGE que Bessent estava comprometido a concluir as alienações de ativos restantes até 15 de dezembro, incluindo terras agrícolas em Dakota do Norte.

Christopher disse que os funcionários do Tesouro explicaram que os ativos "são ilíquidos e não são prontamente comercializáveis". Alguns ativos também têm restrições sobre quem pode adquiri-los e Bessent está trabalhando para aliená-los desde janeiro.

Bessent continuará a se recusar a participar de certos assuntos que afetam os ativos restantes, e o escritório de ética do Tesouro estabeleceu procedimentos de triagem para identificar "assuntos potencialmente conflitantes que seriam vistos pelo secretário", diz a carta.