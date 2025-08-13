Simpar tem prejuízo no 2º tri com efeito de juros, mas Ebitda recorde

(Reuters) - A Simpar registrou prejuízo líquido de R$42,9 milhões no segundo trimestre, ante lucro de R$158,8 milhões um ano antes, divulgou na noite da véspera a holding controladora de companhias como JSL, Movida, Vamos e Automob.

A companhia citou pressão do cenário macroeconômico mais desafiador com alta nas taxas de juros do Brasil e crescimento do endividamento líquido médio, reflexo dos investimentos necessários para manutenção dos negócios.

O resultado operacional medido pelo Ebitda, porém, somou quase R$3 bilhões, recorde e um aumento de 12,5% ano a ano, com a margem nessa linha passando de 26,4% para 28,4%.