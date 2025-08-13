S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes com expectativa de corte de juros em setembro

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram máximas recordes nesta quarta-feira, sustentados por ganhos em empresas megacaps, uma vez que os investidores estavam cada vez mais confiantes de que o Federal Reserve poderá reiniciar seu ciclo de afrouxamento monetário no próximo mês.
Os sinais de que as tarifas dos EUA sobre as importações não têm se refletido totalmente nos preços ao consumidor foram um alívio para os investidores nesta semana, conforme eles buscam informações sobre o impacto que a incerteza comercial tem tido sobre a economia.
Apesar de os dados mostrarem que as pressões subjacentes dos preços estavam em alta, os mercados também levaram em conta a recente fraqueza do mercado de trabalho e uma mudança na diretoria do Fed, inclinando-se a favor de um possível movimento do banco central em setembro.
Operadores estão agora precificando totalmente um corte de 25 pontos-base nos juros, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, em comparação com 89% na semana passada. O banco central reduziu os custos dos empréstimos pela última vez em dezembro.
"Estamos praticamente certos de que teremos pelo menos 25 pontos-base de corte no mês de setembro", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital LLC, e observou que o Fed precisa responder à fraqueza do mercado de trabalho.
O Dow Jones subia 0,64%, a 44.743,96 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,22%, a 6.459,95 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,21%, a 21.727,49 pontos.
Dez dos 11 setores do S&P 500 estavam em alta, liderados pelo setor de consumo discricionário, que ganhava 1,1%, com a Amazon.com e a Tesla subindo mais de 1,5% cada.
(Reportagem de Johann M Cherian e Sanchayaita Roy em Bengaluru)
