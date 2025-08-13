S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes com expectativa de corte de juros em setembro

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram máximas recordes nesta quarta-feira, sustentados por ganhos em empresas megacaps, uma vez que os investidores estavam cada vez mais confiantes de que o Federal Reserve poderá reiniciar seu ciclo de afrouxamento monetário no próximo mês.

Os sinais de que as tarifas dos EUA sobre as importações não têm se refletido totalmente nos preços ao consumidor foram um alívio para os investidores nesta semana, conforme eles buscam informações sobre o impacto que a incerteza comercial tem tido sobre a economia.

Apesar de os dados mostrarem que as pressões subjacentes dos preços estavam em alta, os mercados também levaram em conta a recente fraqueza do mercado de trabalho e uma mudança na diretoria do Fed, inclinando-se a favor de um possível movimento do banco central em setembro.