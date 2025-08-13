S&P 500 e Nasdaq atingem novos picos de fechamento com esperança de corte de juros

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy
NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram novos picos de fechamento pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, na esperança de que o Federal Reserve esteja se aproximando de um ciclo de afrouxamento monetário.
O Dow Jones subiu 1,04%, para 44.922,27 pontos. O S&P 500 ganhou 0,32%, para 6.466,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,14%, para 21.713,14 pontos.
Mas o mercado refletiu a fraqueza de algumas ações de tecnologia após os fortes ganhos do dia anterior.
Sinais de que as tarifas dos EUA sobre importações não foram totalmente integradas aos preços ao consumidor foram um alívio para investidores esta semana, conforme buscam uma visão do impacto da incerteza comercial sobre a economia.
Algumas ações de tecnologia de grande porte, incluindo Nvidia, Alphabet e Microsoft fecharam em baixa, conforme investidores buscaram novos fatores de crescimento.
"As 'valuations' estão elevadas. No entanto, acho que, no final das contas, a chave será a entrega de resultados, e é isso que estamos vendo", disse Katherine Bordlemay, codiretora de gestão de portfólio de clientes, ações fundamentais do Goldman Sachs Asset Management.
Operadores estão agora precificando totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. O banco central norte-americano reduziu os custos dos empréstimos pela última vez em dezembro.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que acha possível um corte agressivo de 0,50 ponto percentual, dados os recentes números fracos de emprego.
As ações do setor de saúde, que foram combalidas durante a maior parte do ano, subiram 1,6%, ficando entre os melhores desempenhos dentre os demais 11 setores do S&P 500.
