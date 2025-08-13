STF pode retomar na quinta análise de ação bilionária sobre cobrança de tributos na conta de luz

Desde 2021, quando o STF finalizou a modulação da decisão sobre o ICMS, consumidores de energia de todo o país passaram a receber ressarcimento desses créditos tributários na conta de luz. Ao todo, R$44,5 bilhões já foram devolvidos aos consumidores até 2024, enquanto mais R$5,8 bilhões deverão ser ressarcidos em reajustes tarifários deste ano, segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A ação que terá seu julgamento retomado com o voto do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, foi movida pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), que vê inconstitucionalidade na lei federal que determina a devolução integral aos consumidores.

As distribuidoras defendem que deveriam ficar com parte dos valores, uma vez que ingressaram no passado com ações na Justiça, em nome do consumidor, para ter direito a esses créditos tributários.

Entre os ministros do STF, já há maioria formada a favor da constitucionalidade da lei que estabeleceu o repasse integral aos consumidores. Seis dos 11 ministros são favoráveis a essa tese.

No entanto, alguns ministros já votaram pela fixação de um prazo prescricional. Caso haja a definição de prescrição, é possível que os consumidores tenham que devolver parte dos créditos que já foram contabilizados anteriormente na conta de luz.

Ainda não está claro qual seria o eventual impacto tarifário, já que esses cálculos dependeriam de outras questões ainda em aberto, como a data de início de contagem da prescrição.