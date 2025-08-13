Unigel faz pedido de "tutela de urgência cautelar" para preservar liquidez

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de produtos químicos Unigel anunciou nesta quarta-feira que entrou na véspera com um pedido de "tutela de urgência cautelar" em São Paulo para preservar liquidez.

Segundo fato relevante da empresa, o pedido garante "ambiente estável para a conclusão das negociações em andamento com credores financeiros e operacionais" e permite "foco total na finalização da nova planta de ácido sulfúrico, cuja conclusão está prevista para dezembro de 2025 e início de operação para 2026".

A companhia afirmou que a suspensão dos pagamentos foi apoiada pelos principais credores do grupo, mas que o pedido de tutela de urgência cautelar "se fez necessária para assegurar o resultado útil do processo negocial".