Vendas no varejo do Brasil frustram expectativas e recuam pelo 3º mês seguido em junho

O resultado divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou ainda que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 0,3% nas vendas, contra expectativa de avanço de 2,4%.

Com isso, as vendas varejistas encerraram o segundo trimestre com alta de 0,1% sobre os três meses anteriores, desacelerando ante os ganhos de 0,7% no primeiro trimestre, segundo o IBGE.

A expectativa entre analistas é de desaceleração gradual no ritmo do comércio ao longo do ano sob o impacto do aperto monetário realizado pelo Banco Central, que começa a aparecer de forma mais clara e afeta o crédito. A taxa básica de juros Selic está atualmente em 15% e o BC já indicou que ela seguirá em patamar elevado por tempo prolongado.

"Vão se avolumando os sinais de desaceleração da atividade, com destaque para a fraqueza do comércio, que acumula três meses consecutivos de queda e já mostra recuos em segmentos antes resilientes", afirmou Leonardo Costa, economista do ASA.

Por outro lado, ainda sustentam o consumo um mercado de trabalho aquecido com massa salarial robusta, enquanto pesam as incertezas provocadas pela tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras que entraram em vigor neste mês.

"O que ainda há de positivo para o comércio é o crescimento e melhora do mercado de trabalho com mais ocupação, mais renda e avanço da massa salarial. Isso ajuda no poder de compra", disse Cristiano Santos, gerente da pesquisa no IBGE.