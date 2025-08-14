Ações europeias fecham em máximas de dois meses impulsionadas por balanços e setor de defesa

Empresas do setor aeroespacial e de defesa subiram 2,2% depois de ficarem sob pressão antes da cúpula de sexta-feira entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm, disse que, apesar das expectativas de que a Europa gaste mais em defesa, ainda restam dúvidas sobre quando isso será feito e quanto será destinado às empresas europeias.

Balanços corporativos positivos também ajudaram o sentimento. As seguradoras subiram 0,9%, depois de serem negociadas perto das máximas recordes registradas na quinta-feira passada.

A Admiral, de Londres, atingiu um pico recorde, subindo 6,6%, após um forte lucro no primeiro semestre, enquanto a Aviva saltou 2,6% e atingiu a máxima desde dezembro de 2007 depois de aumentar seus dividendos, após divulgar um lucro operacional semestral mais forte.

A empresa holandesa de pagamentos Adyen caiu 4,9% depois de cortar sua previsão de receita anual.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,13%, a 9.177,24 pontos.