Azul tem prejuízo líquido ajustado de R$475,8 mi no 2º tri

O desempenho operacional da Azul, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, atingiu R$1,14 bilhão no período de abril a junho, aumento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa, que está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, alcançou receita operacional de R$4,94 bilhões no período, recorde para um segundo trimestre e um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

A companhia atribuiu o resultado à alta demanda registrada e ao aumento em receitas auxiliares, conforme comunicado à imprensa, e chamou atenção para as estratégias de otimização do uso da frota e ajustes de malha.

"Nós ainda estamos crescendo, ainda estamos colocando mais aeronaves no ar, mas nós saímos de um lugar onde não estamos ganhando dinheiro, que não faz sentido, simplificando um pouco mais a nossa malha", disse o CEO da Azul, John Rodgerson, a jornalistas após a divulgação do balanço.

A Azul encerrou operações em 14 cidades entre os meses de fevereiro e março, e mira a saída gradual de cerca de 50 rotas.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL