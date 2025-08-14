BCE manterá juros estáveis até pelo menos dezembro com base em perspectivas econômicas

Agora, as autoridades devem esperar até dezembro se optarem por reduzir os juros mais uma vez, mas não há mais um consenso majoritário sobre onde a taxa de depósito estará ao fim do ano.

Embora a maioria dos entrevistados tenha dito que a tarifa de 15% dos EUA sobre os produtos da UE pode pesar sobre o crescimento e diminuir as pressões dos preços, o apoio fiscal futuro, particularmente da Alemanha, e a redução da incerteza são vistos mantendo o bloco em uma trajetória de crescimento estável.

A inflação já está na meta do BCE de 2%, o que proporciona uma garantia adicional para os membros. O banco manteve os juros inalterados no mês passado, após uma redução acumulada de 200 pontos-base desde junho de 2024.

A perspectiva econômica estável contrasta com a dos EUA, onde o mercado de trabalho está enfraquecendo, a inflação está subindo e o Federal Reserve, que manteve os juros estáveis durante todo o ano, enfrenta dúvidas crescentes sobre sua futura independência da interferência política.

A maioria dos economistas, 46 de 72, na pesquisa de 11 a 14 de agosto, espera que o Conselho do BCE deixe os juros inalterados no próximo mês.

A taxa de depósito de 2% é o ponto médio da faixa de taxa neutra estimada pelo BCE, de 1,75% a 2,25%, que não estimula nem restringe o crescimento econômico.