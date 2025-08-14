Consórcio Rota Agro vence leilão da BR-060/364 com deságio de 19,7% sobre pedágio

O projeto prevê investimentos estimados em R$6,8 bilhões ao longo de 30 anos de concessão, com duplicação de mais de 45 quilômetros de pistas, implementação de 179,6 quilômetros de faixas adicionais e 13,5 quilômetros de vias marginais.

O trecho contempla a cidade de Rondonópolis (MT), no entroncamento das rodovias BR-163 e BR-364, vias que transportam a produção agrícola e industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil.

Além do consórcio vencedor, também estiveram na disputa o consórcio Rota do Cerrado - formado por um fundo da XP e construtoras - a concessionária de rodovias Way e os grupo EPR e VF Par. Somente as ofertas do Rota Agro Brasil, de deságio de 17,18%, e da Way, 16,10%, foram à disputa de lances viva-voz.

O grupo que saiu vitorioso no leilão teve uma diferença de 0,1 ponto percentual em relação à proposta de desconto da Way, de 19,60%, na etapa viva-voz.

O presidente da Azevedo & Travassos, Gabriel Freire, lembrou após o leilão que a companhia venceu no final do ano passado certame da BR060/452, em Goiás, também via consórcio. A concessão prevê investimentos de cerca de R$7 bilhões.

Por volta das 15h50, as ações da Azevedo & Travassos subiam 7,1%, cotadas a R$0,60, enquanto o índice de referência da bolsa brasileira, Ibovespa, caía 0,12%.