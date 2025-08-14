CPFL tem alta do lucro no 2º tri, mas vê tendência de piora dos cortes de geração

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia aumentou 6,7% na base anual, para R$3,0 bilhões, superando a previsão do mercado de R$2,76 bilhões.

O desempenho trimestral da CPFL foi impulsionado pelos negócios de distribuição de energia, cujo Ebitda cresceu 22,2%, para R$2 bilhões, refletindo os reajustes tarifários das concessionárias, uma redução de 37% da inadimplência, entre outros fatores.

Esses efeitos compensaram a diminuição do consumo de energia registrada nos mercados atendidos pelas distribuidoras CPFL no período, em função das menores temperaturas se comparadas às do segundo trimestre de 2024, o que levou a um menor uso de equipamentos de climatização.

Já na geração de energia, o principal ofensor do resultado foram os cortes impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para as usinas renováveis. A restrição, conhecida no setor como "curtailment", ocorre quando não há consumo suficiente para absorver toda a geração, ou gargalos na rede elétrica para escoar a energia.

"Na média do semestre, tivemos um curtailment de 8,6% (da geração potencial) no ano passado, e nesse começo de ano, 20,9%. O curtailment já era grande, está ainda maior... E no segundo semestre tende a ser pior, porque tem mais geração esperada de renovável, então devemos ter um impacto ainda maior vindo", disse à Reuters o CEO da CPFL, Gustavo Estrella.

Ele também observou que o problema tende a se agravar à medida que a geração renovável se expande no Brasil, principalmente por meio da geração distribuída em pequenos sistemas solares, como painéis fotovoltaicos instalados em telhados e fachadas.