Daly diz que corte de 0,50 p.p. pelo Fed na taxa de juros no próximo mês não parece justificado, segundo WSJ

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, contestou a necessidade de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Federal Reserve, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.

"Cinquenta parece, para mim, como se estivéssemos vendo uma urgência - estou preocupada que isso enviaria um sinal de urgência que eu não sinto sobre a força do mercado de trabalho", disse Daly em uma entrevista ao Journal na quarta-feira. "Eu simplesmente não vejo isso. Não vejo a necessidade de recuperar o atraso."

Desde a decisão do Federal Reserve no mês passado de manter a taxa de juros, parece estar ocorrendo uma mudança no banco central dos EUA, com várias autoridades parecendo cada vez mais preocupadas com o mercado de trabalho e sinalizando sua abertura, se não impaciência, para um corte nos juros já em setembro.