Dólar fecha em leve alta com dados de inflação dos EUA e tarifa de Trump em foco

Às 17h06, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,45%, a R$5,439 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tiveram como pano de fundo a força da divisa dos EUA nos mercados globais, depois que dados de inflação ao produtor acima do esperado no país mexeram com as apostas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve neste ano.

O índice de preços ao produtor dos EUA teve alta de 0,9% em julho na base mensal, após registrar estabilidade no mês anterior e bem acima da projeção de ganho de 0,2% em pesquisa da Reuters com economistas. Em 12 meses, a inflação chegou a 3,3%, acelerando ante os 2,4% de junho.

O resultado trouxe à tona preocupações de analistas de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possam estar começando a afetar os preços no país, podendo atingir, em breve, os consumidores de forma mais ampla.

Com isso, operadores passaram a precificar chance de 93% de o Fed cortar os juros em 0,25 ponto percentual em setembro, segundo dados da LSEG. Antes do relatório, as apostas indicavam que tal redução estava totalmente precificada.

Essa mudança de cenário impulsionou os rendimentos dos Treasuries ao longo do dia, o que, em consequência, valorizou o dólar ante seus pares. Rendimentos mais altos nos EUA tendem a tornar a moeda norte-americana mais atrativa para investidores estrangeiros.