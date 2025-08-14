Dólar oscila pouco com dados econômicos e impasse Brasil-EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,22%, a R$5,427 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a força da moeda norte-americana no exterior, principalmente frente a divisas emergentes, depois que operadores reduziram apostas de que o banco central dos EUA poderá cortar a taxa de juros já no próximo mês.

O governo dos EUA informou mais cedo que seu índice de preços ao produtor subiu 0,9% em julho na base mensal, ante estabilidade no mês anterior e bem acima da alta de 0,2% projetada em pesquisa da Reuters com economistas. Em 12 meses, a inflação ao produtor atingiu 3,3%, de 2,4% anteriormente.

O resultado fomentava os temores de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possam estar finalmente começando a impactar os preços no país, o que em breve pode chegar ao consumidor, colocando dúvida sobre a percepção de uma inflação moderada.

Em outro dado, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada em meio ao baixo número de demissões. Os pedidos caíram em 3.000, para 224.000 com ajuste sazonal.

Operadores passaram a precificar uma chance de 98% de o Fed cortar os juros em 0,25 ponto percentual em setembro, segundo dados da LSEG. Antes dos dados, uma redução no próximo mês estava totalmente precificada, com algumas apostas mostrando uma pequena probabilidade de um corte maior de 0,5 ponto.