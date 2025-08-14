Economia do Japão se expande mais rápido do que esperado no 2º trimestre

Mas economistas alertam que as incertezas econômicas globais, alimentadas pelas tarifas dos EUA, podem pesar sobre a quarta maior economia do mundo nos próximos meses.

A mediana das expectativas do mercado era de uma alta de 0,4% do PIB, segundo uma pesquisa da Reuters. No trimestre anterior houve um aumento de 0,6%, segundo dados revisados.

A leitura se traduz em um aumento trimestral de 0,3%, melhor do que a estimativa mediana de um aumento de 0,1%.

O consumo privado, que responde por mais da metade da produção econômica, aumentou 0,2%, em comparação com a estimativa do mercado de um aumento de 0,1%. Ele cresceu no mesmo ritmo do trimestre anterior.

As tendências de consumo e salários são fatores-chave que o BC japonês está observando para avaliar a força econômica e determinar o momento de sua próxima ação em relação à taxa de juros.

Os gastos de capital, um dos principais impulsionadores da demanda interna, aumentaram 1,3% no segundo trimestre, contra um aumento de 0,5% na pesquisa da Reuters.