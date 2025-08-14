Economia do Reino Unido desacelera menos que o esperado no 2º tri

A leitura ficou acima da previsão de 0,1% do Banco da Inglaterra e de uma pesquisa da Reuters com economistas.

O Escritório de Estatísticas Nacionais informou que o PIB britânico caiu 0,1% em abril - um declínio menor do que se pensava - e recuou novamente em maio, antes de aumentar 0,4% em junho, com crescimento nos setores de serviços, indústria e construção.

Economistas afirmaram que grande parte do crescimento refletiu o aumento dos gastos públicos e dos estoques de mercadorias das empresas nacionais e estrangeiras antes do aumento das tarifas dos EUA.

O investimento empresarial caiu 4% em relação ao primeiro trimestre e o crescimento dos gastos das famílias foi fraco.

"A contínua relutância dos consumidores em abrir suas carteiras é preocupante", disse Thomas Pugh, economista da RSM UK. "Não esperamos que o crescimento acelere muito a partir daqui, já que a contínua cautela do consumidor, a demanda global mais fraca e os aumentos de impostos continuam a atrapalhar."

A maioria dos economistas acredita que Reeves terá que aumentar os impostos em seu orçamento anual em outubro ou novembro - potencialmente em dezenas de bilhões de libras - já que uma perspectiva de crescimento moderado e altos custos de empréstimos tornaram suas metas orçamentárias mais difíceis de alcançar.