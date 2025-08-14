Eneva vê despacho elevado de térmicas e necessidade "premente" de capacidade para setor elétrico

Lino Cançado, diretor-presidente da Eneva, ressaltou a importância do certame que vem sendo estruturado pelo governo para contratar mais capacidade para o sistema elétrico.

"Para quem acompanha as notícias e vê tanto o ONS (operador do sistema) quanto declarações do Ministério de Minas e Energia, existe uma premente necessidade de adição de capacidade no sistema energético brasileiro, e nós acreditamos nisso", disse Cançado.

"Isso, para nós, é parque de diversão para os nossos modelos de negócios. Estamos fazendo investimentos para nos prepararmos para as oportunidades que virão", acrescentou ele.

A Eneva registrou no balanço do segundo trimestre R$566 milhões em investimentos para desenvolvimento de novos negócios. Porém, não foram fornecidos detalhes sobre a rubrica, já que esses investimentos envolvem informações comercialmente sensíveis.

A geradora, uma das maiores no mercado de gás natural brasileiro, aguarda o leilão de reserva de capacidade para tentar a recontratação de algumas de suas usinas, além de viabilizar novos empreendimentos. O governo cancelou o certame que seria realizado este ano, e uma nova licitação só deverá ocorrer em 2026.

Já na frente de exploração, o diretor-presidente da Eneva afirmou que a companhia ainda está concluindo processo sísmico da Bacia do Paraná e tem intenção de perfurar somente em 2027.