Equatorial espera assinar prorrogação contratual de distribuidoras do MA e PA até novembro

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Equatorial espera assinar os aditivos de extensão dos contratos de distribuição de energia no Maranhão e Pará entre outubro e novembro deste ano, disse nesta quinta-feira o CEO da companhia, Augusto Miranda.

Em teleconferência de resultados, o executivo observou que ambos os processos de renovação antecipada já foram aprovados pela agência reguladora Aneel e agora estão sob análise do Ministério de Minas e Energia e, no caso do Maranhão, também pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Ainda na teleconferência, o executivo afirmou que o setor de saneamento é prioritário para os negócios da Equatorial, mas que a companhia não viu retornos adequados nos recentes leilões do segmento, e por isso optou por não participar.