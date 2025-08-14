Fed deve optar por cortes de 0,25 p.p. nos juros após dados de inflação ao produtor

"Esperamos um repasse mais forte das tarifas para os preços ao consumidor nos próximos meses, com a inflação provavelmente subindo modestamente no segundo semestre de 2025", disse Ben Ayers, economista sênior da Nationwide.

O aumento da inflação de serviços será particularmente preocupante para os membros do Fed, como o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que disse na quarta-feira que está atento a sinais de que a inflação está se infiltrando nos preços além daqueles dos produtos afetados diretamente pelas tarifas.

Um aumento na inflação de serviços, também evidente nos dados de preços ao consumidor divulgados na quarta-feira, sugere que a inflação pode se tornar um problema mais persistente, disse ele.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que está liderando a busca por um sucessor para o chair do Fed, Jerome Powell, tem pressionado por um corte maior dos juros no próximo mês, citando a inflação moderada, embora na quinta-feira ele tenha dito que o Fed poderia começar com um movimento menor.

Antes dos dados, operadores colocavam uma probabilidade de cerca de 3% na ideia de um corte de 0,25 ponto na taxa, com a maioria das apostas firmemente em um corte de 0,25 ponto. Após os dados, eles eliminaram as apostas na redução maior.

A presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, que sinalizou nesta semana que está cada vez mais aberta à ideia de um corte nos juros, disse ao Wall Street Journal, em uma matéria publicada nesta quinta-feira, que um corte de 0,5 ponto indicaria uma urgência no mercado de trabalho que ela não sente.