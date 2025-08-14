Ibovespa recua em dia de tombo de Raízen e salto de Hapvida

De acordo com analistas do Itaú BBA, no relatório Diário do Grafista, o Ibovespa saiu da tendência de baixa e encontra certa dificuldade em seguir em direção à sua máxima histórica.

"O Ibovespa superou a primeira resistência em 137.000 pontos e devolveu fechando abaixo novamente (na véspera). Esse é um sinal da indefinição do mercado no curto prazo", afirmaram, destacando que as próximas resistências estão em 139.400 e 141.600 pontos.

"Do lado da baixa, o índice encontra suportes em 135.400, 134.400 e a região dos 131.500 pontos."

DESTAQUES

- HAPVIDA ON avançou 8,29%, mesmo após o balanço do segundo trimestre mostrar queda de quase 70% no lucro, com executivos adotando tom otimista para o segundo semestre e afirmando que alguns dos fatores que pressionaram o resultado de abril a junho não devem se repetir nos próximos trimestres.

- GRUPO ULTRA ON subiu 4,01%, em meio a Ebitda ajustado de R$2,1 bilhões do segundo trimestre, de R$1,3 bilhão um ano antes, acima das previsões no mercado. O conglomerado, dono da rede de postos Ipiranga e da Ultragaz, anunciou R$326 milhões em dividendos intermediários.