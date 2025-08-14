Ibovespa sobe em meio a balanços com Hapvida e Ultra na ponta positiva; Raízen desaba

De acordo com análise gráfica da Ágora Investimento, o Ibovespa permanece negociando em estrutura de alta, com perspectiva de continuidade da tendência de curto prazo de alta em direção a 138 mil e 141 mil pontos.

No exterior, Wall Street tinha uma sessão com variações tímidas, enquanto agentes seguem ajustando posições de olho nos próximos movimentos do Federal Reserve.

DESTAQUES

- HAPVIDA ON subia 5,5%, mesmo após queda de quase 70% no lucro líquido para R$148,9 milhões, enquanto o Ebitda ajustado recuou para R$703,3 milhões. A companhia disse que deve implantar grandes contratos no segundo semestre.

- GRUPO ULTRA ON avançava 4,36%, em meio a Ebitda ajustado de R$2,1 bilhões do segundo trimestre, de R$1,3 bilhão um ano antes, acima das previsões no mercado. O conglomerado anunciou R$326 milhões em dividendos intermediários.

- RAÍZEN ON desabava 13,33%, após a divulgação do balanço do primeiro trimestre da safra 2025/26 com prejuízo de R$1,8 bilhão, enquanto a dívida líquida saltou para R$49,2 bilhões, de R$31,6 bilhões um ano antes.