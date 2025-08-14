Índice de Xangai recua com realização de lucros após atingir 3.700 pontos

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam em baixa nesta quinta-feira depois de atingirem uma máxima de três anos e meio, com os investidores realizando lucros após os ganhos recentes.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,46%, a 3.666,44 pontos, depois de superar brevemente o nível de 3.700 pontos pela primeira vez desde dezembro de 2021. . A queda também interrompeu três dias de ganhos e marcou a maior retração em duas semanas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,08%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,37%.