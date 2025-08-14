Juros futuros ficam perto da estabilidade após dados de inflação dos EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,4%, ante 13,428% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,54%, ante 13,563%.

No cenário externo, o foco esteve em torno da renovação das perspectivas para a política monetária do Federal Reserve, depois que um relatório do governo dos EUA mostrou que a inflação ao produtor subiu bem mais do que o esperado no país em julho.

O índice de preços ao produtor teve ganho de 0,9% no mês anterior, ante estabilidade em junho e acima do avanço de 0,2% projetado em pesquisa da Reuters. Em 12 meses, a taxa atingiu uma alta de 3,3%, de 2,4% anteriormente.

O resultado fomentou temores de agentes financeiros de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possam estar finalmente impactando os preços no país, o que, em breve, pode atingir os consumidores. Com isso, operadores passaram a ver menos espaço para um corte de juros pelo Fed em setembro.

As apostas agora mostram uma chance de 93% de uma redução de 0,25 ponto percentual da taxa no próximo mês, segundo dados da LSEG. Antes dos dados, o corte estava totalmente precificado, com 3% de chance de uma redução maior de 0,5 ponto, na esteira de dados recentes fracos de emprego.

Essa mudança de cenário fazia os rendimentos dos Treasuries dispararem, pressionando taxas de juros futuras ao redor do mundo. O rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha alta de 5 pontos-base, a 3,737%.