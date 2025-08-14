Leilão garante R$793 mi para reduzir passivo do risco hidrológico no mercado de energia

Ao todo, o mecanismo concorrencial, que atraiu grandes geradores hidrelétricos em busca de extensão de concessão de suas usinas, movimentou R$1,34 bilhão. Segundo a CCEE, houve um ajuste em relação ao R$1,4 bilhão divulgado após o leilão devido ao valor efetivamente pago pela usina hidrelétrica da Arcelor e Samarco, última colocada na concorrência e que ficou com o lance marginal.

Os R$551 milhões que restaram, correspondentes ao ágio ofertado pelos geradores na aquisição dos títulos de dívida, serão direcionados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo cobrado na conta de luz, ajudando a "reduzir a pressão tarifária para os consumidores", apontou a CCEE.

O leilão que buscava encerrar o passivo do GSF, que se estende há 10 anos no setor elétrico, foi viabilizado pelo Ministério de Minas e Energia por meio de uma medida provisória. Títulos dessa dívida, detida principalmente por donos de centrais geradoras hidrelétricas (CGHs), foram ofertados a grandes geradores da fonte, que deveriam quitá-los em troca da extensão da concessão de suas usinas.

Foram vencedoras da concorrência as elétricas Eletrobras, Cemig, CTG e Statkraft, além do consórcio entre Arcelor e Samarco na hidrelétrica Guiman Amorim.

A CCEE enviará à agência reguladora Aneel as informações necessárias para a prorrogação das concessões dessas usinas até 20 de agosto.

(Por Letícia Fucuchima)