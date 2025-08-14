Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%

O BB atualizou estimativas que tinha suspendido anteriormente, entre elas a de lucro líquido ajustado, agora calculado entre R$21 bilhões e R$25 bilhões em 2025. Antes de suspender em maio, previa entre R$37 bilhões e R$41 bilhões.

Em fato relevante, o banco também anunciou revisão do payout para 2025 para 30% versus entre 40% e 45% anteriormente.

Investidores aguardavam com ansiedade pela divulgação dos números do segundo trimestre, após o resultado do primeiro trimestre, apresentado em meados de maio, ser "pior do que se temia", como escreveram analistas do BTG Pactual após os dados.

Nos primeiros três meses do ano, o BB mostrou um resultado bem aquém das previsões no mercado, com lucro líquido ajustado de R$7,37 bilhões, pressionado pelo agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios e novas regras contábeis.

O banco de controle estatal suspendeu na ocasião várias previsões sobre o desempenho em 2025, incluindo para o lucro. No primeiro pregão após a divulgação do balanço, as ações chegaram a desabar quase 15% no pior momento.

Desde então, em meio a revisões de perspectivas para o banco pelo mercado e novos ruídos envolvendo números do Banco Central sobre o setor, os papéis acumularam uma perda de mais de 30%.