Minério de ferro cai com suspensão da atividade de construção na China antes de desfile militar

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuava 1,36%, a US$102,1 a tonelada.

O desfile militar para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial será realizado em 3 de setembro.

"As autoridades chinesas ordenaram a suspensão das atividades de construção em pelo menos 12 províncias antes e nos arredores do evento", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura.

"Como resultado, não é de se surpreender que os futuros do vergalhão de Xangai e do minério de ferro em Dalian e Cingapura tenham sofrido vendas significativas."

Enquanto isso, a demanda da China por aço para construção deve permanecer estável em agosto, apoiada pelo lançamento de novos projetos, embora o clima adverso recente tenha interrompido a construção, disse a consultoria chinesa Mysteel em nota nesta quinta-feira.

Os novos empréstimos em iuanes sofreram contração geral em julho, pela primeira vez em duas décadas, indicando uma fraca demanda do setor privado em meio às negociações comerciais com Washington.