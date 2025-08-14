Petrobras paga R$131,7 bi aos cofres públicos no 1º semestre

(Reuters) - A Petrobras recolheu R$131,7 bilhões aos cofres públicos no primeiro semestre do ano, conforme relatório fiscal da petrolífera divulgado nesta quinta-feira ante R$137,90 bilhões pagos na primeira metade de 2024.

De acordo com a estatal, do montante recolhido em 2025, R$86,5 bilhões foram tributos próprios, R$31,8 bilhões em participações governamentais (PGOV) e R$13,4 bilhões em tributos retidos de terceiros.

(Por Paula Arend Laier)