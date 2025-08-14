Petróleo sobe 2% para máxima de uma semana, com proximidade de encontro entre Trump e Putin

Os bancos centrais, como o Federal Reserve dos EUA, usam as taxas de juros para controlar a inflação. Taxas mais baixas reduzem os custos de empréstimos ao consumidor e podem impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$1,21, ou 1,8%, para fechar em US$66,84 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu US$1,31, ou 2,1%, para fechar em US$63,96.

Esses ganhos de preços tiraram ambos os índices de referência do petróleo do território tecnicamente sobrevendido pela primeira vez em três dias, e levaram o Brent ao seu maior fechamento desde 6 de agosto.

Na terça-feira, o Brent fechou em seu preço mais baixo desde 5 de junho e o WTI fechou em seu preço mais baixo desde 2 de junho, devido, em parte, aos dados baixistas sobre estoque e oferta da Administração de Informações sobre Energia dos EUA e da Agência Internacional de Energia. [EIA/S]

Trump disse nesta quinta-feira que achava que Putin estava pronto para fazer um acordo para acabar com sua guerra na Ucrânia, depois que o presidente russo aventou a possibilidade de um acordo sobre armas nucleares na véspera da cúpula no Alasca.

Mas, na quarta-feira, Trump ameaçou com "graves consequências" se Putin não concordar com a paz na Ucrânia, sem entrar em detalhes. Trump alertou sobre sanções econômicas se a reunião de sexta-feira for infrutífera.