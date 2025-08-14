Assine UOL
Economia

Preços ao produtor dos EUA aceleram em julho com aumento de custos de serviços e bens

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em julho em meio a um aumento nos custos de serviços e bens, sugerindo uma aceleração da inflação nos próximos meses.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,9% no mês passado, depois de ficar inalterado em junho, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%.

Os preços dos serviços subiram 1,1%, o maior avanço desde março de 2022, em meio a fortes aumentos em máquinas e equipamentos no atacado, custos de gerenciamento de portfólio, hotéis e transporte rodoviário de carga. Os preços de bens subiram 0,7%, maior alta desde janeiro. Houve fortes aumentos nos preços de vegetais, carnes e ovos.

Com o relatório de julho, o Escritório de Estatísticas do Trabalho encerrou o cálculo e a publicação de aproximadamente 350 índices.

A agência sofreu anos de subfinanciamento sob os governos republicano e democrata, uma situação agravada por uma campanha sem precedentes da Casa Branca do presidente Donald Trump para refazer o governo federal por meio de cortes profundos de gastos e demissões de funcionários públicos.

As restrições de recursos afetaram o relatório de emprego e resultaram na suspensão da coleta de dados de partes da cesta do índice de preços ao consumidor em algumas áreas do país. Isso levantou preocupações sobre a qualidade dos dados econômicos produzidos pelo governo.

A nomeação do economista da Heritage Foundation E.J. Antoni, um crítico do Escritório de Estatísticas do Trabalho, para chefiar a agência também acrescenta outra camada de preocupação sobre a qualidade dos dados.

Nos 12 meses até julho, o índice de preços ao produtor aumentou 3,3%, depois de avançar 2,4% em junho. Até o momento, o repasse das tarifas de Trump tem sido limitado, mas o relatório corroborou as expectativas dos economistas de que as tarifas de importação aumentem a inflação nos próximos meses.

Na terça-feira, o governo relatou um leve aumento nos preços ao consumidor em julho, embora a alta dos custos de serviços como atendimento odontológico e passagens aéreas tenha feito com que uma medida da inflação subjacente registrasse seu maior avanço em seis meses.

Continua após a publicidade

Embora os mercados financeiros tenham precificado um corte na taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês, o aumento da inflação de serviços e a expectativa de que as tarifas ainda possam elevar significativamente os preços dos produtos deixaram alguns economistas em dúvida quanto à retomada do afrouxamento monetário na ausência de deterioração do mercado de trabalho.

O banco central dos EUA manteve sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% no mês passado, pela quinta vez consecutiva desde dezembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.