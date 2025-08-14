Preços ao produtor dos EUA aceleram em julho com aumento de custos de serviços e bens

Com o relatório de julho, o Escritório de Estatísticas do Trabalho encerrou o cálculo e a publicação de aproximadamente 350 índices.

A agência sofreu anos de subfinanciamento sob os governos republicano e democrata, uma situação agravada por uma campanha sem precedentes da Casa Branca do presidente Donald Trump para refazer o governo federal por meio de cortes profundos de gastos e demissões de funcionários públicos.

As restrições de recursos afetaram o relatório de emprego e resultaram na suspensão da coleta de dados de partes da cesta do índice de preços ao consumidor em algumas áreas do país. Isso levantou preocupações sobre a qualidade dos dados econômicos produzidos pelo governo.

A nomeação do economista da Heritage Foundation E.J. Antoni, um crítico do Escritório de Estatísticas do Trabalho, para chefiar a agência também acrescenta outra camada de preocupação sobre a qualidade dos dados.

Nos 12 meses até julho, o índice de preços ao produtor aumentou 3,3%, depois de avançar 2,4% em junho. Até o momento, o repasse das tarifas de Trump tem sido limitado, mas o relatório corroborou as expectativas dos economistas de que as tarifas de importação aumentem a inflação nos próximos meses.

Na terça-feira, o governo relatou um leve aumento nos preços ao consumidor em julho, embora a alta dos custos de serviços como atendimento odontológico e passagens aéreas tenha feito com que uma medida da inflação subjacente registrasse seu maior avanço em seis meses.