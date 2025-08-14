Secretário do Tesouro dos EUA diz que corte de juros pelo Fed poderia começar em 0,25 p.p

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que as condições agora parecem mais favoráveis para um corte na taxa de juros e que o banco central poderia "começar com 25 (pontos-base) e depois acelerar".

"As condições agora são um pouco mais favoráveis para um corte", disse ele em uma entrevista à Fox Business Network, acrescentando que acredita que "há espaço para uma série de cortes nos juros".

(Reportagem de Susan Heavey)