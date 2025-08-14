Senadores dos EUA pedem investigação da Meta após reportagem da Reuters sobre suas políticas de IA

"Portanto, somente depois que a Meta foi PEGA é que ela retirou partes do documento de sua empresa", disse o senador Josh Hawley, republicano do Missouri, em uma publicação no X. "Isso é motivo para uma investigação imediata do Congresso", acrescentou.

Um porta-voz da senadora Marsha Blackburn, republicana do Tennessee, disse que ela apoia uma investigação sobre a empresa de mídia social.

Blackburn também acrescentou que a reportagem ilustra a necessidade de aprovar reformas para proteger melhor as crianças online, como a Lei de Segurança Online para Crianças, um projeto que ela copatrocinou e que o Senado aprovou no ano passado, mas que não foi aprovado ainda na Câmara dos Deputados dos EUA.

"Quando se trata de proteger as preciosas crianças online, a Meta falhou miseravelmente em todas as medidas possíveis. Pior ainda, a empresa fechou os olhos para as consequências devastadoras de como suas plataformas são projetadas", disse Blackburn.

A lei tornaria explícito um "dever de cuidado" que as empresas de mídia social têm quando se trata de menores usando seus produtos, concentrando-se no design das plataformas e na regulamentação das empresas.

Os padrões descritos no documento da Meta não refletem necessariamente resultados de IA generativa "ideais ou mesmo preferíveis", afirma o documento. Mas eles permitiram um comportamento provocativo por parte dos bots, segundo a Reuters.