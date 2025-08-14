TC reduz prejuízo no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de serviços para investidores TC teve prejuízo líquido ajustado de R$1,6 milhão no segundo trimestre, reduzindo o resultado negativo de R$5,83 milhões sofrido no mesmo período de 2024.

A companhia apurou uma melhora de 47,6% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado, que encerrou o trimestre passado em R$3,36 milhões negativos. A margem negativa também recuou, de 84,5% para 47,1%.

A companhia reduziu em 20,5% o custo do serviço prestado, para R$5,6 milhões, no segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado, em meio a uma redução no quadro de pessoal de 230 para 161 funcionários.