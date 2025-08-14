Ultrapar critica proposta da ANP para mudança de regras em gás de cozinha

Segundo a Ultrapar, a proposta, se aprovada, vai trazer "maior custo e menor segurança", abrindo espaço para "fraudes, com empresas que entram no GLP sem investir e sonegadores de impostos".

"Essa proposta não deve ser implementada", disse o presidente da Ultrapar, Rodrigo Pizzinatto.

Na apresentação, o executivo citou que o lucro da Ultrapar com a venda de gás de cozinha é de R$2 por botijão.

Citando números do primeiro semestre deste ano sobre a decomposição do preço do botijão, a Ultrapar afirma que, dos R$108 do preço do vasilhame de 13kg, R$38 se referem ao preço do produtor, R$18 a impostos e R$22 à margem da distribuição. No preço-final, ainda estão frete, custos e margem das revendas.

Questionado sobre o anúncio da Petrobras de voltar à distribuição de GLP, Tabajara comentou que retorno da estatal ao segmento deve apoiar "o que o setor tem desenvolvido" nos últimos anos.

Na conferência, Pizzinatto afirmou que, em um ambiente de juros elevados, a Ultrapar tem como nível "confortável" de alavancagem entre 1 e 1,5 vez. A companhia encerrou o primeiro semestre em 1,7 vez dívida líquida sobre Ebitda ajustado. O executivo afirmou que o grupo vai se "aproximar no final do ano" do patamar de alavacagem do ano passado, encerrado no nível de 1,4 vez.