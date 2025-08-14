Wall St cai após dados de inflação ao produtor dos EUA diminuir apostas em corte de juros

Os operadores reduziram suas expectativas de corte de juros pelo Fed para o resto do ano para cerca de 58 pontos-base, de acordo com dados compilados pela LSEG, em comparação com cerca de 63 pontos-base antes do relatório.

Mas eles ainda estão precificando totalmente um corte de 0,25 ponto percentual em setembro.

"Isso está enviando uma mensagem mista sobre a economia", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"Estávamos muito ansiosos para chegar à conclusão de que a economia está bem, não está superaquecida. Mas esses dados mostram que talvez haja alguma inflação e que não deveríamos concluir tão rapidamente que precisamos cortar a taxa de juros."

O Dow Jones Industrial Average caía 0,37%, para 44.757,98 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,26%, a 6.449,74 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,10%, para 21.690,45 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)