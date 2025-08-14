Yduqs compra Unifametro no Ceará por pelo menos R$62 mi

O valor acordado será pago em duas vezes: R$31 milhões à vista e R$31 milhões em cinco anos, com reajuste pelo CDI.

A operação inclui uma cláusula de "earn-out", relacionada às vagas adicionais de medicina a serem potencialmente adquiridas via Mais Médicos III (em Maracanaú – CE) e via processo judicial (em Fortaleza -CE), no montante de R$1,2 milhão por vaga.

A companhia ressaltou que as vagas adicionais estão localizadas em região de alta demanda, com sinergia com o negócio presencial, o que permite o alcance de margens mais elevadas. Também acrescentou que o investimento necessário para as vagas em Fortaleza já foi realizado.

Se as vagas não forem autorizadas em até dois anos do fechamento do negócio, o valor do "earn-out" relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano, até o vencimento do mesmo, afirmou a Yduqs. O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, mas com desconto de 20% ao ano.

"A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden especialmente em Fortaleza – onde 94% da base presencial da Unifametro está concentrada", afirmou a companhia.

"A incorporação da marca ao portfólio Wyden fortalece nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e permite a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais e eficiência de custos."