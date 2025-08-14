Yduqs tem queda de 45,6% no lucro ajustado do 2º tri; Ebitda também recua

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs reportou nesta quinta-feira um lucro líquido ajustado de R$30,6 milhões no segundo trimestre, recuando 45,6% em relação aos mesmos três meses do ano passado.
O resultado ficou abaixo do esperado por analistas no mercado. Segundo a média das estimativas compiladas pela LSEG, o lucro seria de R$40,5 milhões.
A empresa atribuiu o resultado principalmente aos "efeitos da provisão para isenção de calouros não engajados" e à "migração da base de alunos de financiamentos privados".
O grupo de educação apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$393,9 milhões no mesmo período, 7,3% inferior ao resultado de um ano antes, conforme relatório de resultados.
Para o Ebitda, analistas esperavam uma cifra de R$420,2 milhões para a companhia no trimestre, segundo dados da LSEG.
A receita líquida entre abril e junho chegou a R$1,37 bilhão, um avanço de 4,8% frente ao ano anterior.
A base total de alunos ficou praticamente estável em relação a 2024, com alta de 0,1%, somando 1,43 milhão de alunos.
A base presencial saltou 11,9%, chegando a 319,1 mil alunos, enquanto a do ensino digital caiu 3,1%, para 1,09 milhão de estudantes.
(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Bernardo Barbosa)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.