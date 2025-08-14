Yduqs tem queda de 45,6% no lucro ajustado do 2º tri; Ebitda também recua

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs reportou nesta quinta-feira um lucro líquido ajustado de R$30,6 milhões no segundo trimestre, recuando 45,6% em relação aos mesmos três meses do ano passado.

O resultado ficou abaixo do esperado por analistas no mercado. Segundo a média das estimativas compiladas pela LSEG, o lucro seria de R$40,5 milhões.

A empresa atribuiu o resultado principalmente aos "efeitos da provisão para isenção de calouros não engajados" e à "migração da base de alunos de financiamentos privados".