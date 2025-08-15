Ação da UnitedHealth sobe com aposta de Warren Buffett em retomada

A notícia da participação de Buffett, juntamente com compras feitas por outros grandes gestores de fundos hedge, sugere que os investidores acreditam que o valor atual das ações não reflete seu potencial de longo prazo. No entanto, a retomada pode ser lenta, já que a UnitedHealth enfrenta bilhões em custos médicos adicionais esperados para os próximos trimestres.

Pelo menos dois analistas disseram que os próximos 18 meses continuarão sendo desafiadores para a empresa, referência do setor, que lida com o aumento da utilização dos serviços médicos e a queda nas adesões aos planos subsidiados pelo governo.

O "voto de confiança" de Buffett valida o valor de longo prazo da UnitedHealth, mas "a administração precisa reconquistar a confiança e credibilidade dos investidores", disse James Harlow, vice-presidente sênior da Novare Capital Management.

Atualmente, as ações da empresa são negociadas a cerca de 16,75 vezes o lucro futuro estimado, em comparação com a concorrente CVS Health, que negocia a 10,51 vezes.

As ações caíram cerca de 40% em 2025, tornando-se o papel de pior desempenho no Dow Jones Industrial Average este ano.

Nesta sexta, a ação era negociada em alta de 13,9%, a US$309,14, a caminho do melhor desempenho diário desde outubro de 2008, caso os ganhos se sustentem.