Ações da China registram o maior ganho semanal em 9 meses com apetite por risco

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta sexta-feira e registraram o maior ganho semanal em nove meses, uma vez que o apetite por risco ajudou os investidores a olhar para além de uma série de dados econômicos decepcionantes.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,83%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,98%.

O CSI300 subiu 2,4% nesta semana e registrou o melhor desempenho semanal desde a semana de 4 de novembro de 2024, enquanto o índice Hang Seng ganhou 1,7% na semana.