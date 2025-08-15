Ações da UnitedHealth sobem após voto de confiança de Warren Buffett

Há muito tempo aclamada como uma empresa de desempenho confiável em termos de lucros, a UnitedHealth não atingiu as expectativas de lucro de Wall Street nos dois últimos trimestres, e suas ações caíram quase 46% em 2025, tornando-se a ação de pior desempenho no índice Dow Jones Industrial Average este ano.

As ações tiveram alta de 11%, a US$301,46, nas negociações pré-mercado.

Buffett fez grandes investimentos em empresas, nas quais ele vê um valor estratégico de longo prazo, nos momentos em que elas passaram por períodos de dificuldades.

Ele investiu pesadamente na Occidental Petroleum em 2019, quando a empresa tentou financiar uma fusão com a Anadarko Petroleum e continuou aumentando sua participação, apesar do fraco desempenho das ações da empresa. Ele ficou famoso por ter adquirido uma participação no banco de investimentos Goldman Sachs no auge da crise financeira global em 2008.

"A compra de Buffett é uma garantia psicológica para muitos investidores que viam a UnitedHealth como 'intocável', dada a enorme turbulência nas ações nos últimos meses", disse Kevin Gade, diretor de operações da Bahl & Gaynor, investidora da UnitedHealth.

A Berkshire possuía 5,04 milhões de ações da UnitedHealth, no valor de cerca de US$1,57 bilhão em 30 de junho, informou em um relatório da Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA) na quinta-feira. Buffett possuía cerca de 1,18 milhão de ações da UnitedHealth entre 2006 e 2009, antes de vender toda a sua participação em 2010, em meio a um recuo mais amplo das seguradoras de saúde.