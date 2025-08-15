Ações europeias registram segunda alta semanal, com foco nas negociações entre Trump e Putin

O foco de investidores estava em uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira, que investidores esperam que possa abrir caminho para uma resolução do conflito na Ucrânia.

Trump disse que não negociará em nome da Ucrânia e deixará que Kiev decida se participará de trocas territoriais com a Rússia.

Analistas da Jefferies disseram que qualquer progresso no sentido da redução da escalada pode beneficiar os setores de consumo, construção, materiais e outros orientados para o crescimento, que têm sido relativamente pouco investidos na Europa.

O setor aeroespacial e de defesa caiu 0,8% antes da cúpula.

"A menos que haja algo realmente absurdo -- positivo ou negativo -- os mercados não estão necessariamente tratando isso (a cúpula EUA-Rússia) como importante do ponto de vista do mercado", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

As ações de tecnologia caíram 0,6%, enquanto as mineradoras foram as que mais ganharam, com alta de 0,8%.