Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil deve mostrar um resultado "mais estressado" no terceiro trimestre ainda em razão de operações na carteira de crédito do agronegócio, com melhora apenas no final do ano, afirmou a presidente-executiva do BB, Tarciana Medeiros.

"Acredito que nós ainda teremos, sim, o resultado mais estressado", afirmou Medeiros em videoconferência sobre balanço do segundo trimestre divulgado na véspera, que veio bastante pressionado pelo agravamento da inadimplência no agronegócio.

Ela ressaltou, porém, que uma melhora deve vir a partir do quarto trimestre, apoiada pelo crescimento da margem financeira bruta do BB.