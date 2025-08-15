Banrisul eleva lucro em 52,7% no 2º tri

(Reuters) - O Banco do Estado do Rio Grande do Sul reportou na quinta-feira uma subida de 52,7% ano a ano do lucro líquido para R$377,7 milhões no segundo trimestre, segundo balanço publicado na noite da véspera.

A margem financeira subiu cerca de 10%, para R$1,64 bilhão. As receitas de prestação de serviços tiveram incremento de 2,7% no período, para R$525 milhões.

O indicador de rentabilidade ROAE do Banrisul ajustado anualizado cresceu de 9,9% para 14,3%.