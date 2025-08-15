Cargill Bioenergia construirá usina de etanol de milho em Goiás

SÃO PAULO (Reuters) - A Cargill Bioenergia construirá uma unidade produtora de etanol de milho anexa à sua usina de cana-de-açúcar em Cachoeira Dourada (GO), afirmou a assessoria de imprensa da empresa nesta sexta-feira.

O modelo do negócio será o mesmo que a empresa tem em Quirinópolis (GO), onde a divisão de biocombustíveis da Cargill no Brasil já produz etanol a partir de cana e milho.

A notícia do projeto da Cargill em Cachoeira Dourada foi publicada antes no portal especializado AgFeed. A empresa confirmou a informação, mas não divulgou detalhes do projeto imediatamente.