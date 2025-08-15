China registra desaceleração da produção industrial e das vendas no varejo em julho

A produção industrial cresceu 5,7% em julho em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta sexta-feira, leitura mais baixa desde novembro de 2024, em comparação com um aumento de 6,8% em junho. Pesquisa da Reuters apontava expectativa de alta de 5,9%.

As vendas no varejo, um indicador do consumo, cresceram 3,7% em julho, o ritmo mais lento desde dezembro de 2024, e arrefeceram em relação ao aumento de 4,8% no mês anterior. A expectativa era de ganho de 4,6%.

Uma trégua comercial temporária alcançada entre a China e os Estados Unidos em meados de maio, que foi prorrogada por mais 90 dias nesta semana, impediu que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses voltassem a níveis proibitivamente altos. No entanto, os lucros dos fabricantes chineses continuam a ser afetados pela demanda fraca e pela deflação dos preços ao produtor no país.

"A economia depende bastante do apoio do governo, e a questão é que esses esforços foram 'antecipados' para os primeiros meses de 2025 e, agora, seu impacto está um pouco enfraquecido", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

Esse suporte ajudou a segunda maior economia do mundo a evitar uma esperada desaceleração, juntamente com as fábricas que aproveitaram a trégua comercial entre os EUA e a China para antecipar as remessas, mas analistas dizem que a demanda fraca no país e os riscos globais afetarão o crescimento nos próximos trimestres.

O investimento em ativos fixos cresceu apenas 1,6% nos primeiros sete meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, em comparação com um aumento esperado de 2,7% e crescimento de 2,8% no primeiro semestre.