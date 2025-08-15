Confiança do consumidor dos EUA recua em agosto; expectativas de inflação sobem

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos caiu em agosto, uma vez que as famílias previram o aumento dos preços dos produtos devido às tarifas do presidente Donald Trump.

Nesta sexta-feira, a Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan informou que seu Índice de Confiança do Consumidor caiu para 58,6 neste mês, em comparação com a leitura de 61,7 em julho.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria ligeiramente para 62,0.