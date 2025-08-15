Dólar recua em linha com perdas no exterior após dados dos EUA

Às 17h14, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,28%, a R$5,419 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tiveram como pano de fundo a fraqueza da divisa dos EUA nos mercados globais, conforme os agentes financeiros procuraram sinais sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve na divulgação de indicadores econômicos.

Entre os destaques do dia, as vendas no varejo dos EUA desaceleraram seu crescimento em julho, a 0,5%, ante alta de 0,9% no mês anterior, enquanto os preços de importação tiveram uma alta inesperada de 0,4%, após registrarem queda de 0,1% junho.

Apesar dos dados indicarem a possibilidade de estar havendo um maior impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a maior economia do mundo, não houve mudanças significativas nas projeções do mercado para as próximas decisões do Fed, o que pressionou o dólar globalmente.

Operadores continuam precificando uma alta chance, a 84%, de o banco central dos EUA reduzir os juros em 0,25 ponto percentual em setembro, segundo dados da LSEG, abaixo dos mais de 90% observados ao longo da semana, mas ainda um patamar bastante elevado.

"Com os mandatos de emprego e estabilidade de preços (do Fed) sob pressão, há risco de que o primeiro corte de juros seja antecipado para setembro", disseram analistas do banco Itaú em relatório divulgado mais cedo.